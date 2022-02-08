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Момент массового ДТП с машиной миллиардера в Москве появился в сети

Появилось видео с моментом аварии на западе Москвы, в которой пострадал миллиардер Шепель

Момент массовой аварии, в результате которой на западе Москвы столкнулись сразу девять машин, появился в сети. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как предприниматель, миллиардер Алексей Шепель за рулем Mercedes теряет управление и таранит машины в соседней полосе.

Ранее стало известно, что на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь в Москве столкнулись сразу девять машин, в одной из них находился российский предприниматель, миллиардер Алексей Шепель. Он подтвердил, что пострадал в ДТП и сейчас находится в больнице. «Я ехал из "Москва-Сити" в сторону дома, по Рублевке. Был удар. Больше ничего не помню», — объяснил мужчина.

Юлия Ямпольская
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