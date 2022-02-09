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Модели рассказали о неприемлемых сексуальных пристрастиях основателя Playboy

Модели Playboy вспомнили, что Хью Хефнер заставлял их употреблять наркотики перед сексом
Кристина и Карисса Шеннон

Кристина и Карисса Шеннон. Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Бывшие модели эротического журнала Playboy поделились впечатлениями от жизни в особняке основателя издания Хью Хефнера. Интервью с ними публикует Daily Star.

32-летние сестры-близнецы Карисса (Karissa) и Кристина Шэннон (Kristina Shannon) рассказали о пристрастиях мужчины, о которых они узнали, когда вместе с другими девушками жили в его доме с 2008 по 2010 год. Они признались, что их регулярно заставляли принимать участие в групповом сексе, а также употреблять алкоголь и наркотики.

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По словам девушек, на их 19-й день рождения им пришлось заняться сексом с Хефнером. «На наш 19-й день рождения он повел нас в клуб и купил нам алкоголь. Это неприемлемо, поскольку в США людям запрещено пить до 21 года. Когда мы вернулись домой, нас позвали употреблять наркотики в комнате Хефнера. Там он попросил нас надеть шелковые пижамы и принять большие таблетки. Как мы выяснили позже, это был кваалюд (седативно-снотворный препарат)», — вспомнили героини материала. Сестры отметили, что бизнесмен начал к ним прикасаться только после того, как подействовало лекарство.

По словам Шэннон, у Хефнера был особенный ритуал перед сном. Каждую ночь он приводил в свою спальню шесть или семь девушек, ложился по центру кровати и наблюдал за их действиями через зеркальный потолок. «Это было омерзительно. После такого мы испытывали ужасное отвращение и убегали в душ. Мы до покраснения терли в кипятке свои тела мылом, чтобы отмыться от этого кошмара», — признались девушки.

В декабре другая бывшая модель Холли Мэдисон раскрыла трудности жизни в особняке Хью Хефнера. Ныне 41-летняя знаменитость рассказала, что жила в доме бизнесмена в период с 2001 по 2008 годы, придерживаясь строгих правил хозяина. Предприниматель принуждал всех девушек к оргиям с его участием и заставлял принимать наркотики и алкоголь. Кроме того, у них был установлен комендантский час, а также запрет на отношения с другими мужчинами.

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Таисия Косинцева
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