Собака спасла от смерти 81-летнего хозяина-инвалида

81-летний Гарри Смит из города Порт-Сент-Луси, штат Флорида, чуть не утонул во время прогулки с собакой. Пес начал звать на помощь и привлек внимание прохожих, которым удалось спасти от смерти хозяина животного, сообщает Daily Mail.

В пятницу, 4 февраля, Смит выгуливал собаку по кличке Сара по району. Внезапно его инвалидная коляска потеряла сцепление с дорогой и скатилась в воду. Пожилой мужчина, не умеющий плавать, барахтался и отчаянно звал на помощь. В этот момент Сара начала громко лаять.

Двое прохожих услышали лай и заметили тонущего инвалида. Пока один из них бежал к месту происшествия, ему удалось позвать на помощь сотрудника полиции Адама Доти. «Итак, мы оба побежали туда. Я прыгнул в воду, мой приятель схватил его за руки, а я за ноги, и мы вытащили его на берег», — описал происходящее второй прохожий.

Пожилому мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. После этого Доти и сотрудник пожарной охраны округа Сент-Луси помогли пострадавшему добраться домой — его инвалидная коляска получила повреждения из-за воды и не работала.

Собака Сара все это время была рядом с хозяином. «Она прекрасная собака. Я всегда любил ее, люблю и буду любить», — признался Смит.

Ранее сообщалось, что пользователь социальной сети выложил видео, на котором его собака спасает тонущего олененка. Черный лабрадор вытащил животное из воды и принес хозяину, чем вызвал бурную реакцию зрителей.

