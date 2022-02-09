Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Собака спасла от смерти 81-летнего хозяина-инвалида

81-летний мужчина на инвалидной коляске спасся от смерти с помощью собаки

Кадр: WPTV News / YouTube

81-летний Гарри Смит из города Порт-Сент-Луси, штат Флорида, чуть не утонул во время прогулки с собакой. Пес начал звать на помощь и привлек внимание прохожих, которым удалось спасти от смерти хозяина животного, сообщает Daily Mail.

В пятницу, 4 февраля, Смит выгуливал собаку по кличке Сара по району. Внезапно его инвалидная коляска потеряла сцепление с дорогой и скатилась в воду. Пожилой мужчина, не умеющий плавать, барахтался и отчаянно звал на помощь. В этот момент Сара начала громко лаять.

Материалы по теме:
Кошачий заклинатель История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
Кошачий заклинательИстория музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
26 февраля
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря

Двое прохожих услышали лай и заметили тонущего инвалида. Пока один из них бежал к месту происшествия, ему удалось позвать на помощь сотрудника полиции Адама Доти. «Итак, мы оба побежали туда. Я прыгнул в воду, мой приятель схватил его за руки, а я за ноги, и мы вытащили его на берег», — описал происходящее второй прохожий.

Пожилому мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. После этого Доти и сотрудник пожарной охраны округа Сент-Луси помогли пострадавшему добраться домой — его инвалидная коляска получила повреждения из-за воды и не работала.

Собака Сара все это время была рядом с хозяином. «Она прекрасная собака. Я всегда любил ее, люблю и буду любить», — признался Смит.

Ранее сообщалось, что пользователь социальной сети выложил видео, на котором его собака спасает тонущего олененка. Черный лабрадор вытащил животное из воды и принес хозяину, чем вызвал бурную реакцию зрителей.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Стало известно о несогласованных с НАТО предложениях Макрона Путину
Посол России в Британии рассказал про состояние дела Скрипалей
В Госдуме отреагировали на информацию о допинге у российского фигуриста-чемпиона
Европа испугалась возможных санкций против России
Грызлов назвал ситуацию на Украине наихудшим сценарием
Собака спасла от смерти 81-летнего хозяина-инвалида
Назван порядок действий для возврата авиабилета в случае болезни
Кремль заявил о позитивных сигналах на переговорах Макрона и Зеленского
Грызлов призвал не беспокоиться из-за российско-белорусских учений
Стилисты раскрыли способы выглядеть дорого без затрат
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.