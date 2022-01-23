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Видео со спасением олененка собакой вызвало неоднозначную реакцию

Собака бросилась в воду и принесла хозяину олененка

Пользователь TikTok @_lawson_4 рассказал, как его лабрадор спас тонувшего олененка, но видео с животными вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсети.

Собака Лоусона Филдера бросилась в воду и принесла хозяину оказавшееся в бедствии животное. «Чья-нибудь еще собака поступает таким же образом?» — написал хозяин лабрадора в подписи к видео.

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На записи видно, как черная собака появляется из кустов на противоположном берегу бурной реки. Когда животное пересекает водную преграду, становится видно, что собака держит в зубах олененка. Слышно, как спасенное животное жалобно кричит. Пес вытаскивает олененка из воды и приносит хозяину.

За пять дней запись набрала более 12 миллионов просмотров. Мнения пользователей в комментариях разделились. Некоторые из них похвалили собаку за спасение олененка, другие предположили, что собака принести хозяину добычу.

«Собаки умнее людей. Если бы собака хотела причинить олененку вред, она бы его причинила. Но она едва держала бедное животное», — написал один из авторов комментариев. «Удивительная собака. Каков герой!» — отметил другой. «Не хочу портить настроение... Но можем ли мы быть уверены, что олененок был в воде, когда собака схватила его? Он мог прятаться в кустах и ждать, пока вернется его мать», — предположил третий.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вирджиния собака сбежала от хозяина и спасла олененка, который тонул в озере. После этого животные подружились.

Алиса Дмитриева
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