Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую награду в дистанции на 1500 метров на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем гонки стал спортсмен из Южной Кореи Тэ Хон Хван. Второе место у представителя Канады Стивена Дюбуа. Елистратов замкнул тройку. Еще один представитель сборной России Денис Айрапетян стал вторым в утешительном финале.

Турнир по шорт-треку на Олимпиаде в Пекине продлится до 16 февраля. Всего в рамках соревнований разыгрываются девять комплектов медалей.

На Олимпиаде в Пхенчхане Елистратов также отметился завоеванием бронзовой награды в данной дисциплине. В Сочи россиянин стал олимпийским чемпионом в эстафете.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.