Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Россия
1:0
Завершен
Швейцария
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа B
Чехия
1:2
2-й период
live
Дания
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа B
Норвич Сити
Сегодня
22:45 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:45 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Астон Вилла
Сегодня
23:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ницца
Сегодня
23:15 (Мск)
Марсель
Кубок Франции|1/4 финала
Спорт

Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую награду в дистанции на 1500 метров на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем гонки стал спортсмен из Южной Кореи Тэ Хон Хван. Второе место у представителя Канады Стивена Дюбуа. Елистратов замкнул тройку. Еще один представитель сборной России Денис Айрапетян стал вторым в утешительном финале.

Турнир по шорт-треку на Олимпиаде в Пекине продлится до 16 февраля. Всего в рамках соревнований разыгрываются девять комплектов медалей.

На Олимпиаде в Пхенчхане Елистратов также отметился завоеванием бронзовой награды в данной дисциплине. В Сочи россиянин стал олимпийским чемпионом в эстафете.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
Вирусолог допустил скорую победу над пандемией COVID-19
Первая российская биржа начнет работать по выходным
В российском регионе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Ограбившего магазин камер наблюдения вора нашли по видео с камеры наблюдения
Adidas выпустил рекламу с обнаженной грудью разных женщин
Российская авиакомпания официально зарегистрировала новый лоукостер
Названа неочевидная опасность краски
Минфин описал будущее рынка криптовалют в России
Москвич выманил у приятеля 15 миллионов и купил себе внедорожник
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.