ЕС подготовил ответ на российские предложения по безопасности

В ЕС при содействии главы европейской дипломатии Жозепа Борреля подготовили коллективный письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает Politico.

В содержании письма, которое подписано Боррелем, говорится о согласии Европейского союза вместе с НАТО продолжить диалог с Россией по «безопасности для всей Европы». Также в документе отмечена приверженность западных государств к решению кризисных ситуаций только дипломатическим путем.

Также руководство ЕС отметило Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как важный формат для обсуждения вопросов европейской безопасности в дополнение к Совету Россия-НАТО.

26 января Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Послание привез в российское министерство иностранных дел посол США в РФ Джон Салливан и передал его заместителю министра иностранных дел Александру Грушко.

2 февраля газета El Pais опубликовала содержание ответов на российские предложения. В тексте сообщалось, что в своем ответе США и НАТО предлагают восстановить отношения и работу закрытых в 2021 году посольств, но в то же время угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии Москвы в отношении Киева». Позднее представители Госдепа США подтвердили подлинность документов.

