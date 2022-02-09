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Захарова назвала быстрый способ добиться деэскалации вокруг Украины

В МИД заявили, что для деэскалации вокруг Украины нужно прекратить поставки оружия

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала быстрый способ добиться деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом она высказалась во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, для быстрой деэскалации нужно прекратить поставки вооружений Киеву, отозвать западных военных советников и инструкторов, прекратить совместные военные учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО, а также вывезти ранее поставленные на украинскую территорию вооружения за ее пределы.

Кроме того, одним из условий прекращения эскалации дипломат назвала выполнение Минских договоренностей.

До этого сообщалось, что во время брифинга Захарова призвала Киев перечитать текст Минских соглашений, прежде чем делать заявления об особом статусе Донбасса. При этом она подчеркнула, что представление Москвы о соответствующем статусе самопровозглашенных республик региона полностью совпадает с текстом упомянутых договоренностей.

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Алевтина Запольская
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