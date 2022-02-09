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Врач объяснил заражение омикроном вакцинированного восемь раз Жириновского

Врач Болибок объяснил возможное заражение Жириновского омикроном уверенностью от прививок

Фото: Globallookpress.com

Если лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился омикроном и оказался в больнице, несмотря на восемь прививок, то, скорее всего, он просто чувствовал себя уверенно и случайно оказался в эпидемиологически опасной ситуации, считает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Об этом он сказал «Ленте.ру».

«Длится пандемия долго, и даже самые бдительные люди могут ошибку совершить. А Владимир Вольфович, конечно, человек публичный, я думаю, что у него каждый день контактов было очень много, за всем не уследишь», — объяснил врач.

Я не думаю, что проблема в том, что он много прививок сделал. Скорее всего это просто либо случайность, либо сделал столько прививок, что чувствовал себя уверенно и куда-то в опасную ситуацию влез

Владимир Болибок.Врач иммунолог-аллерголог

По словам Владимира Болибока, есть два фактора, которые делают омикрон крайне контагиозным, то есть заразным, несмотря на наличие антител у вакцинированных. Во-первых, «иммунное ускользание» — из-за мутаций в спайк-протеине антитела плохо узнают новый штамм. Это приводят к снижению эффективности вакцин.

Во-вторых, омикрон это — прорывной штамм коронавируса, пояснил врач. «Условно говоря, если прямо в лицо человека обкашлять или обчихать, и он будет в этом облаке из вирусного аэрозоля достаточно долго находиться, никакая иммунная система не сможет отразить такую массивную атаку. Человек неминуемо заразится, какую прививку он бы не делал, как часто бы ее не делал и какой уровень антител бы у него не был», — пояснил врач.

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Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило о том, что Жириновский госпитализирован в ЦКБ в Москве. По данным Mash, у политика на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония, и поражено 50-75 процентов легких.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал это в разговоре с «Лентой.ру» сплетнями и слухами. Также сведения опровергли в пресс-службе ЛДПР. Там «Ленте.ру» заявили, что Жириновский хорошо себя чувствует и продолжает работать.

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Екатерина Смирная
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