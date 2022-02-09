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На Украине обладателей деревянных автоматов оденут в обмундирование из Лондона

ВВС Великобритании доставили каски и бронежилеты бойцам территориальной обороны Украины

Фото: @oleksiireznikov

Украинские бойцы батальонов территориальной обороны станут обладателями касок и бронежилетов из Великобритании. О поставке этого обмундирования силами ВВС Соединенного Королевства заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

«Груз с военно-технической помощью прибыл на Украину из Великобритании — военные припасы и снаряжение для сил территориальной обороны: пуленепробиваемые жилеты, каски и так далее», — заявил Резников. Он в очередной раз поблагодарил Лондон за поддержку.

Отряды территориальной обороны формируются во всех регионах Украины. Ранее в сети появлялись их фотографии и видео с деревянными автоматами. Такое же «оружие» на время учений выдавали и украинским солдатам-резервистам.

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По некоторым данным, Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с обеспечением армии необходимым снаряжением. С таким заявлением, например, выступал бывший лидер Украины Петр Порошенко, критикуя действующего президента Владимира Зеленского.

Самолеты с военной помощью прилетают в Киев достаточно регулярно. Резников неизменно сообщает об их прибытии в Twitter, даже несмотря на то, что заразился COVID-19 и работает в режиме самоизоляции.

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Дмитрий Настасьев
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