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На Украине провели учения с деревянными винтовками

Daily Mail: резервистам на Украине во время учений выдали деревянные винтовки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На Украине прошли учения резервистов, которым для отработки боевых навыков выдали деревянные штурмовые винтовки. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, учения состоялись в субботу, 29 января, недалеко от Киева. Всего в них приняли участие около 70 местных жителей. Некоторые из них были в полной военной экипировке, в то время как другие пришли на сборы в спортивной форме и кроссовках.

Уточняется, что в случае военного конфликта перед резервистами может быть поставлена задача защищать гражданские объекты в столице.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов идти воевать за Украину, если нельзя миновать конфликта с Россией. «Если начнется военная агрессия, я как бывший солдат возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину», — пообещал он.

О том, что Киев готовится к нападению российской армии на Украину, Кличко заявляет с 2021 года. В конце декабря он объявлял о подготовке горожан к возможной ЧС и организации гражданской обороны с набором резервистов.

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.

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Варвара Кошечкина
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