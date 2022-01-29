Кличко пообещал взять автомат в руки и пойти воевать за Украину

В эфире телеканала «Украина 24» мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов идти и воевать за Украину, если нельзя миновать конфликта с Россией. Запись программы «Свобода слова с Савиком Шустером» есть на YouTube.

«Если начнется военная агрессия, я как бывший солдат возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину», — пообещал он. Таким образом он ответил депутату Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталье Королевской.

Ранее также Кличко заявил о необходимости предоставить мэрам городов Украины план действий, если будут вводить режим ЧС. Никто не хочет крови, никто не хочет противостояния. Но есть хорошая пословица: "Хочешь мира — готовься к войне"», — сказал он.

О том, что Киев готовится к нападению российской армии на Украину, Кличко заявляет с 2021 года. В конце декабре он объявлял о подготовке горожан к возможной ЧС и организации гражданской обороны с набором резервистов.