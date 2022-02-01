Порошенко остался недоволен преобразованиями Зеленского в армии

Украинской армии нужно поднять денежное довольствие, а не увеличивать ее численность. С таким посылом в Верховной Раде выступил лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, который остался недоволен ранее озвученными преобразованиями президента Украины Владимира Зеленского. Слова Порошенко передает сайт партии.

«Перед тем, как увеличивать на 100 тысяч [солдат], обеспечьте денежным, военным, пищевым, вещественным содержанием действующую армию. Поставьте 25 тысяч [гривен] военнослужащим и 50 тысяч на фронте (фронтом политик, вероятно, назвал зону действия Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе — прим. "Ленты.ру")», — заявил Порошенко. Он раскритиковал увеличение армии, объявленное Зеленским.

По данным открытых источников, зарплата контрактников рядового состава на Украине составляет 18 160 гривен, унтер-офицерского — 20 430 гривен, офицерского — от 22 700 гривен (49, 55 и 61 тысяча рублей соответственно). В зоне ООС на первой линии довольствие увеличивается до 32 тысяч гривен (86 тысяч рублей).

Ранее Зеленский анонсировал увеличение численности украинской армии на 100 тысяч солдат. Он надеется, что Вооруженные силы с помощью нового набора получат еще 20 бригад для подкрепления.