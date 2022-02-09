В Латвии опровергли пересечение границы Белоруссии военным самолетом

Национальные вооруженные силы Латвии опровергли пересечение границы Белоруссии военным самолетом Ан-2. Об этом оборонное ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«ВВС, продолжая оказывать поддержку Государственной пограничной службе в предотвращении незаконных нарушений границы, совершили облет латвийско-белорусской границы на самолетах Ан-2», — говорится в сообщении.

В ведомстве отрицают нарушение границы, ссылаясь на данные GPS. К публикации также приложен скриншот маршрута самолета, на котором видно, что он не залетал на территорию Белоруссии.

8 февраля Минск обвинил латвийский Ан-2 в нарушении воздушного пространства республики. По данным Госпогранкомитета, легкомоторный самолет залетел на белорусскую территорию на 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию.

Ранее в Белоруссии также сообщали о том, что украинский беспилотник незаконно пересек границу Белоруссии, чтобы провести разведку возле военного полигона «Брестский». В связи с этим белорусский МИД вызвал посла Украины Игоря Кизима и заявил ему, что Украина намеренно провоцирует эскалацию напряженности в регионе.