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В Латвии опровергли пересечение границы Белоруссии военным самолетом

Вооруженные силы Латвии отрицают пересечение самолетом Ан-2 белорусской границы

Фото: Janis Laizans / Reuters

Национальные вооруженные силы Латвии опровергли пересечение границы Белоруссии военным самолетом Ан-2. Об этом оборонное ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«ВВС, продолжая оказывать поддержку Государственной пограничной службе в предотвращении незаконных нарушений границы, совершили облет латвийско-белорусской границы на самолетах Ан-2», — говорится в сообщении.

В ведомстве отрицают нарушение границы, ссылаясь на данные GPS. К публикации также приложен скриншот маршрута самолета, на котором видно, что он не залетал на территорию Белоруссии.

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8 февраля Минск обвинил латвийский Ан-2 в нарушении воздушного пространства республики. По данным Госпогранкомитета, легкомоторный самолет залетел на белорусскую территорию на 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию.

Ранее в Белоруссии также сообщали о том, что украинский беспилотник незаконно пересек границу Белоруссии, чтобы провести разведку возле военного полигона «Брестский». В связи с этим белорусский МИД вызвал посла Украины Игоря Кизима и заявил ему, что Украина намеренно провоцирует эскалацию напряженности в регионе.

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Алиса Реброва
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