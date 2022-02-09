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В Кремле высказались о визите Макрона в Киев

В Кремле не услышали от Зеленского слов, что Киев готов выполнять Минские соглашения

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

В Кремле оценили визит французского лидера Эммануэля Макрона в Киев и отметили, что не услышали от президента Украины Владимира Зеленского по результатам встречи слов о готовности быстро заняться выполнением Минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

В то же время он заметил, что, судя по тому, что было сказано на пресс-конференции Макрона и Зеленского, были как позитивные сигналы — в том числе по поводу указанных договоренностей, — так и менее позитивные.

«Подождем дальше, президенты созвонятся, и картина будет яснее», — заключил Песков.

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Встреча президентов Франции и Украины состоялась 8 февраля в Мариинском дворце в Киеве. По ее итогам Макрон сообщил, что Зеленский выразил готовность выполнять Минские соглашения.

Днем ранее в Москве прошли переговоры Макрона с Путиным — они продолжались пять часов. Позже французский лидер рассказал, что достиг главной цели своей поездки — взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.

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Варвара Кошечкина
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