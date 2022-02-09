Европа вынудила крупного автопроизводителя отказаться от новых разработок

Европейский экологический стандарт Euro 7 вынудил крупного японского производителя автомобилей Nissan отказаться от новых разработок двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Компания должна будет использовать новые технологии для снижения уровня выбросов, сообщает CNBC.

О решении компании во вторник, 8 февраля, сообщил ее главный операционный директор Ашвани Гупта. По его словам, необходимо проанализировать, насколько конкурентоспособными будут автомобили с ДВС после введения нового стандарта, а также то, готовы ли покупатели платить за новую технологию. Стандарт планируют внедрить в 2025 году.

За пределами Европы Nissan продолжит производить машины с ДВС. «Если общая стоимость содержания аккумуляторных электромобилей по стандарту Euro 7 будет меньше, чем общая стоимость владения автомобилями с ДВС, то определенно клиенты выберут аккумуляторные автомобили. Вот почему мы решили не разрабатывать двигатели с ДВС для Европы», — заявил Гупта.

Ранее внедрить новые технологии решил шведский производитель автомобилей Volvo Cars — он вложит 10 миллиардов шведских крон (1,1 миллиарда долларов) в свой завод в Гетеборге в ближайшие несколько лет для подготовки к производству полностью электрических автомобилей.