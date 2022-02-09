Стало известно об отстранении Валиевой от соревнований на Олимпиаде

Стало известно об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от дальнейших соревнований на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На фоне подозрений в нарушении антидопинговых правил 15-летняя спортсменка не сможет быть допущена до участия в личном турнире в одиночном катании на Играх в Пекине. Окончательное решение по делу фигуристки может быть принято уже после завершения Олимпиады.

Также сборная России столкнулась с угрозой лишения наград командного турнира. Российские фигуристы стали лучшими, а Валиева выиграла короткую и произвольную программы.

Ранее Inside the Games обнародовал информацию о том, что ранее не названным фигуристом, проба которого признана сомнительной, является 15-летняя Валиева. В ходе командного турнира 15-летняя спортсменка вошла в историю фигурного катания, став первой женщиной, которой удалось выполнить четверной прыжок на Олимпиаде.