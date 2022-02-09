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МИД объяснил причину отъезда американских дипломатов из России

Замглавы МИД Рябков назвал причину сокращения американского посольства в России

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал причину сокращения посольства США в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Американская сторона следует нашим предписаниям. К сожалению, процесс сокращения персонала с обеих сторон продолжается. Это не наш выбор, но люди из американского посольства уезжают в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвинули», — заявил Сергей Рябков. По его словам, сокращение посольств происходит по вине Вашингтона.

6 февраля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что до 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть Соединенные Штаты. Он напомнил, что на прошлой неделе из Вашингтона уже уехали 27 дипломатов. По словам дипломата, американская сторона угрожала арестами в случае несоблюдения сроков.

3 февраля между американской и российской сторонами прошли консультации по нормализации работы посольств. По словам Анатолия Антонова, переговоры закончились безрезультатно. Дипломат уточнил, что американская сторона отвергла российскую программу, направленную на снятие ограничений для деятельности дипломатов в США и в России

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Николай Чигасов
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