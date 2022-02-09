Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты

Белорусские товары смогут поступать на экспорт через российские порты вместо литовских уже в этом году, сказал посол России в Минске Борис Грызлов в эфире телеканала «Россия 24».

Он рассказал, что Россия сможет помочь Белоруссии в перевалке продукции, которая идет на экспорт, через порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По словам Грызлова, западные санкции способствуют тому, что Белоруссия и Россия больше интегрируются и укрепляют свою экономику за счет партнерства.

С 26 января Литва перестала пропускать в своих портах поставки белорусского калия, а с 1 января расторгла все контракты на доставку. По заявлению премьера Белоруссии Романа Головченко, Минск подготовился к санкциям Литвы и перенаправил составы с калием в российские порты.

Отказ Литовской железной дороги поставлять белорусский калий в порт Клайпеды из-за санкций США почти полностью закрыл для «Беларуськалия» возможности отправлять продукт на экспорт. К такому выводу, проанализировав ситуацию в России, ранее пришел «Коммерсантъ».