В США сочли учения России и Белоруссии эскалацией ситуации вокруг Украины

В США сочли военные учения России и Белоруссии эскалацией ситуации вокруг Украины. Об этом в среду, 9 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует ТАСС.

«Это, безусловно, нас беспокоит, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения», — сказала она, добавив, что Россия «не предприняла шагов по деэскалации».

Ранее в Кремле сообщили, что в ходе встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер пообещал вывести российские войска с территории Белоруссии после окончания учений «Союзная решимость». По словам Пескова, «никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии».

Перед этим Псаки уже заявляла, что проведение российско-белорусских учений вызывает рост напряженности в регионе.