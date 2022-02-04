Белый дом негативно отреагировал на российско-белорусские учения

Администрация США негативно отреагировала на проведение совместных учений Россией и Белоруссией. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, данные учения вызывают рост напряженности. Об этом сообщает ТАСС.

«Наш постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила озабоченность по этому поводу во время выступления в ООН», — отметила она. По ее словам, Томас-Гринфилд ранее утверждала, что Россия перебросила около пяти тысяч военных в Белоруссию и может расширить свое присутствие до более чем 30 тысяч военнослужащих.

Псаки заявила, что эти действия, направлены на эскалацию. «Мы, конечно, следим за данным развитием событий по мере выработки оценок относительно того, как поддержать партнеров по НАТО и в регионе и взаимодействовать с ними», — сказала она.

Ранее появилось видео учений Союзного государства России и Белоруссии на полигоне «Брестский». 3 февраля в ходе учений «Союзная решимость — 2022» было отработано нанесение огневого поражения условному противнику с применением разведывательно-ударных и ударно-огневых комплексов. На полигон «Брестский» прибыли министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.