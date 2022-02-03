Появилось видео учений Союзного государства России и Белоруссии на полигоне «Брестский». Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

3 февраля в ходе учений «Союзная решимость — 2022» будет отработано нанесение огневого поражения условному противнику с применением разведывательно-ударных и ударно-огневых комплексов, передает ТАСС. Для воспрепятствования прорыва «противника» планируется использовать тактический воздушный десант. На полигон «Брестский» прибыли министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

Кроме того, Шойгу сообщил, что части белорусской армии отправятся на Дальний Восток для участия в военных учениях «Восток-2022».

«Силы Белоруссии будут участвовать в этих учениях, большая группировка. Теперь им предстоит на десять тысяч километров перебраться туда», — заявил министр.