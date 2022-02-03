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Белорусская армия примет участие в военных учениях на Дальнем Востоке

Лукашенко отправит большую группировку белорусских войск на Дальний Восток в рамках учений

Фото: globallookpress.com

Части белорусской армии отправятся на Дальний Восток в рамках очередных совместных учений России и Белоруссии. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

Шойгу рассказал о намерении армии Белоруссии участвовать в военных учениях «Восток-2022». «Силы Белоруссии будут участвовать в этих учениях, большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда», — заявил министр. Соответствующий приказ отдал белорусским войскам президент Лукашенко.

Всего Белоруссия в 2022 году примет участие в более 20 военных мероприятиях совместно с Россией. Кроме того, стороны задумали создать совместные армейские учебные центры для синхронизации обучения военнослужащих Союзного государства.

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Сотрудничество Минска и Москвы в военной сфере за 2021 год стало значительно теснее. В частности, с сентября прошлого года воздушные границы Белоруссии стороны охраняют вместе. Российские истребители Су-30СМ заступили на дежурство на полигоне в Барановичах.

Ранее Лукашенко рассказал о планах лично посетить Дальний Восток. По его словам, туда его активно приглашает российский президент Владимир Путин.

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Дмитрий Настасьев
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