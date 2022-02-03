Лукашенко сравнил Камчатку и Сахалин с космосом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании побывать в Туве и на Дальнем Востоке. Об этом он высказался на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает БЕЛТА.

Глава государства рассказал о намерении побывать в российских регионах и планах открытия в Туве совместных российско-белорусских производств, в том числе в сфере оборонной промышленности. Он также добавил, что к поездке туда и на Дальний Восток его все время «агитирует» президент России Владимир Путин.

При этом Лукашенко назвал Камчатку и Сахалин «сказочными местами» и сравнил их с космосом. «Поэтому уже, наверное, лет пять он [Путин] мне предлагает туда слетать. Но я все-таки выберу время, и побывать хочу там на этих хороших, добрых территориях, не чуждых нам», — отметил белорусский президент.

20 января во время встречи с делегацией из Тувы Лукашенко заявил, что Путин никогда не приглашал его на отдых в эту республику. «Я часто его упрекаю: "Ну что ты, махнул туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой?"» — добавил он.