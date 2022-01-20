Лукашенко рассказал о своих упреках Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих упреках в адрес российского лидера Владимира Путина. Видео его выступления на встрече с делегацией из Тувы опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что Путин никогда не приглашал его на отдых в эту республику. «Я часто его упрекаю: "Ну что ты, махнул туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой?"», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он планирует сам съездить в Туву, которую считает «сказочным краем».

Путин не раз отправлялся на отдых в сибирскую тайгу в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу.