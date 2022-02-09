Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на вопрос о планах Путина посетить учения в Белоруссии

Песков сообщил, что Путин не планирует посещать военные учения России и Белоруссии

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует посетить российско-белорусские военные учения «Союзная решимость». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, посещение учений не значилось в планах главы государства.

Ранее в Кремле сообщили, что в ходе встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер пообещал вывести российские войска с территории Белоруссии после окончания учений «Союзная решимость». По словам Пескова, «никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии».

В пятницу, 4 февраля, пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки заявила, что проведение российско-белорусских учений вызывает рост напряженности в регионе. По ее словам, действия России направлены на эскалацию конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о не согласованных с НАТО предложениях Макрона Путину
Хирург допустил риск ампутации после перенесенного COVID-19
Проклова отреагировала на слова поддержавшей Вайнштейна Васильевой
Посол России в Британии рассказал про состояние дела Скрипалей
В Госдуме отреагировали на информацию о допинге у российского фигуриста-чемпиона
Европа испугалась возможных санкций против России
Грызлов назвал ситуацию на Украине наихудшим сценарием
Собака спасла от смерти 81-летнего хозяина-инвалида
Назван порядок действий для возврата авиабилета в случае болезни
Кремль заявил о позитивных сигналах на переговорах Макрона и Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.