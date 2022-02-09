Кремль ответил на вопрос о планах Путина посетить учения в Белоруссии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует посетить российско-белорусские военные учения «Союзная решимость». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, посещение учений не значилось в планах главы государства.

Ранее в Кремле сообщили, что в ходе встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер пообещал вывести российские войска с территории Белоруссии после окончания учений «Союзная решимость». По словам Пескова, «никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии».

В пятницу, 4 февраля, пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки заявила, что проведение российско-белорусских учений вызывает рост напряженности в регионе. По ее словам, действия России направлены на эскалацию конфликта.