RT DE Productions обратилась в суд после запрета на вещание канала в ФРГ

Компания RT DE Productions обратилась в Административный суд Берлина после запрета на вещание немецкоязычного телеканала RT DE в ФРГ. В продакшен-компании потребовали отменить запрет регулятора в сфере медиа Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) на вещание канала в Германии, сообщается утром в среду, 9 февраля, в Telegram-канале RT.

«Представители MABB утверждают, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE, игнорируя тот факт, что в действительности вещание этого канала осуществляется АНО "ТВ-Новости" из Москвы», — говорится в сообщении компании.

В продакшен-компании также заявилии, что высказываемые MABB претензии не имеют отношения к действительности. «Мы подчеркнули, что RT DE Productions предоставляет услуги АНО "ТВ-Новости" исключительно как производитель контента, а также наглядно показали, что ни в каком виде не отвечаем за вещание RT DE», — добавили представители RT DE Productions.

В компании рассчитывают, что Административный суд Берлина отменит решение MABB.

Ранее МИД пообещал зеркально отвечать на действия властей ФРГ против российских СМИ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В то же время дипломат заверила, что российская сторона готова пойти навстречу, если увидит желание Германии нормализовать ситуацию.

3 февраля МИД РФ озвучил меры в ответ на запрет вещания RT DE в Германии. Среди них — прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в России и закрытие корреспондентского пункта организации в Москве. Также МИД решил аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила RT DE вещание в ФРГ. Уточнялось, что причиной стало отсутствие у канала требуемой местным законом о СМИ лицензии.