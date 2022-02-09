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Рябков рассказал о провокациях и шантаже НАТО в отношении России

Замглавы МИД Рябков заявил, что размещение систем THAAD под Харьковом является шантажом

Фото: Ralph Scott / Globallookpress.com

Планы НАТО о размещении противоракетных систем США THAAD на территории Украины являются шантажом и провокацией, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова цитирует ТАСС.

«Все, что происходит в этой сфере с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе летальными видами оружия ー это попытка оказать на нас дополнительное и, наверное, военно-техническое давление. Очевидным образом здесь присутствует компонент шантажа и прессинга, нам это понятно», ー рассказал дипломат.

Ранее власти Украины обратились к Вашингтону с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Американское руководство еще не дало ясного ответа на запрос Киева, представитель госдепартамента США Нед Прайс отказался давать комментарии в отношении подобных сообщений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возможную реализацию просьбы Киева шагом к обострению напряжения в стране. «Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», — подчеркнул он.

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Дмитрий Сотак
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