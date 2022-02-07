Кремль оценил просьбу Украины о размещении противоракетных комплексов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Украины разместить американские противоракетные комплексы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) под Харьковом, сообщает ТАСС.

Песков оценил просьбу Украины о размещении противоракетных комплексов и назвал возможную реализацию этой меры шагом к дестабилизации. «Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее 7 февраля Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD. Если Штаты дадут Киеву положительный ответ, то радиолокационная станция в составе комплекса сможет отслеживать воздушно-космическую обстановку над значительной частью территории России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что за последние три месяца страна получила от Запада более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. По его словам, этот объем военной помощи не является пределом, поэтому в будущем Киев получит от других стран партию оружия и снаряжение.