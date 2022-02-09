Бывшему российскому прокурору дали срок за заказное убийство следователя

Суд приговорил бывшего районного прокурора Северной Осетии Ольгу Швецову к 12 годам колонии общего режима. Она признана виновной в подстрекательстве к убийству, совершенному группой лиц по найму. Об этом во вторник, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Экс-прокурора также лишили классного чина Старший советник юстиции.

Как установил суд, в августе 2012 года Швецова приехала в Москву для встречи с главным киллером России Асланом Гагиевым, известным в криминальном мире как Джако. Она попросила ликвидировать бывшего мужа своей сестры Александра Леонова, работавшего на тот момент следователем Московского межрегионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) на транспорте. Так она хотела помочь сестре избежать судебных споров по разделу нажитого за время брака имущества. Джако решил выполнить данный заказ бесплатно из уважения к известному в республике прокурору. Его киллеры отследили жертву, и 12 сентября 2012 года Леонов был застрелен в Москве на глазах гражданской жены — в тот момент федерального судьи.

У следователя Леонова был следующий послужной список: сперва он работал следователем МВД, затем помощником у известного адвоката Сергея Жорина, после — возглавил коллекторское агентство, а за несколько недель до гибели — снова стал следователем.

К настоящему времени 24 члена преступного сообщества Гагиева приговорены, в частности, к пожизненному лишению свободы. В настоящее время Южный окружной военный суд слушает дело в отношении еще 12 фигурантов, в их числе и сам Гагиев. Семеро членов преступного сообщества находятся в международном розыске, еще семеро были убиты по приказу Джако.

Старший советник юстиции Швецова служила в органах прокуратуры с 1984 года, пройдя все ступени карьерной лестницы. Ее неоднократно награждали за успехи в службе, к примеру, медалью «За верность закону» I степени. С должности она была уволена за три дня до задержания, по информации «Ленты.ру» — сразу после того, как в прокуратуру поступили материалы о ее причастности к заказному убийству.