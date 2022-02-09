Стало известно о нежелании Евросоюза отключать Россию от SWIFT

Страны Евросоюза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину. Об этом узнал Bloomberg.

По информации агентства, европейские страны во главе с Германией не поддерживают эту инициативу США. Также в Старом Свете считают ненужными санкции против российских банков, которые работают с энергическим сектором.

В итоге из-за расхождений во мнениях пакеты санкций Вашингтона и Брюсселя могут различаться. Сейчас ведется их тайное обсуждение, чтобы Москва не смогла заранее подготовиться к ним.

Ранее в США заявили о возможном введении в отношении России жестких санкций, которые сокрушат экономику страны. Эта мера планируется в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Глава международного комитета сената США Роберт Менендес сообщал, что часть санкций может быть введена «авансом». Он пригрозил Москве применением превентивных мер, в качестве примера он привел возможность отключения России от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

Позднее американские эксперты указали, что потенциальные санкции, которые США могут ввести против России при ухудшении кризиса на Украине, способны привести к «финансовой панике» и нанести серьезный удар по мировой экономике. Аналитики полагают, что санкции дестабилизируют мировую финансовую систему и вызовут рост мировых цен на сырьевые товары. «Крайне суровые санкции, которые официальные лица США угрожают ввести в отношении России, могут вызвать высокую инфляцию, привести к краху фондового рынка и другим формам финансовой паники. Они нанесут вред самим американцам — от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса», — отмечалось в The New York Times.