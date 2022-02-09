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Сборная России потеряла одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России с 11 медалями занимает 8 место в общем зачете после пяти дней Олимпиады

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная России занимает восьмое место после пяти соревновательных дней на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам 9 февраля российская команда потеряла одну строчку и опустилась на восьмое место в неофициальном медальном зачете Игр. В активе отечественных атлетов 11 медалей разного достоинства: два золота, три серебра и шесть бронзовых наград.

Лидером зачета является сборная Германии, спортсмены которой завоевали уже пять золотых медалей. На втором месте норвежцы. Замыкают тройку лидеров шведские спортсмены. Тем не менее российская команда сохраняет лидерство по общему количеству завоеванных наград.

9 февраля бронзовую медаль в копилку сборной страны принес шорт-трекист Семен Елистратов. Он показал третий результат в дистанции на 1500 метров.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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