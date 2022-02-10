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Спорт

Большунову присвоили новое воинское звание после победы на Олимпиаде-2022

Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил звание капитана лыжникам Большунову и Спицову

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил звание капитана российскому лыжнику Александру Большунову за победу в скиатлоне на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новое воинское звание также получил Денис Спицов, ставший вторым на той же дистанции. Золотов заявил, что спортсмены получили звания досрочно, так как показали высокие результаты на мировой арене. По его мнению, они обеспечили России мировое лидерство в лыжных видах спорта.

Большунов завоевал золото на Олимпиаде в Пекине в скиатлоне 6 февраля. Вторым стал Спицов, который проиграл соотечественнику 1 минуту 19,4 секунды. Большунов финишировал с флагом Олимпийского комитета России.

Золото Большунова в скиатлоне — первое для российской команды с Олимпиады в Турине в 2006 году. Сам лыжник впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Анастасия Борисова
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