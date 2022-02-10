Бузова обратилась к Валиевой

Ведущая и певица Ольга Бузова в Instagram поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву после ситуации с сомнительной допинг-пробой.

«Девочка моя, Камила, ты самая лучшая, сильная, блистательная, наша звездочка. Просто знай, что любовь страны сейчас с тобой! Таким, как ты, будут завидовать всегда, но нам нужен ясный ум, злость, чтобы были силы продолжать борьбу. Я держу за тебя кулачки», — обратилась Бузова к спортсменке. Она заявила, что не понимает, как у России могут отнять победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине, назвав слухи возмутительными.

О том, что в пробе 15-летней россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин, сообщалось 9 февраля. Днем позднее стало известно, что Россию не лишат золотой медали в командных соревнованиях, а Валиеву допустят к выступлению в одиночном турнире. При этом Международный олимпийский комитет вместе с Международным союзом конькобежцев до сих пор не утвердил церемонию награждения командного турнира Олимпиады.

Российская сборная стала лучшей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде. Валиева вошла в историю, став первой женщиной, которая исполнила четверной прыжок в рамках Игр.