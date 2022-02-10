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Спорт

Стало известно о снятии отстранения с Валиевой и сохранении Россией золота ОИ

«Чемпионат.com» сообщил, что Валиева не будет снята с Олимпиады, а Россия сохранит золото

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине, а сборная страны сохранит золото, добытое в командных соревнованиях. Об этом стало известно «Чемпионат.com».

Уточняется, что снять отстранение со спортсменки удалось команде юристов. Несмотря на это, решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источник подчеркнул, что спортсмен временно отстраняется только в том случае, если найденный в его организме препарат считается особым. Это не относится к ситуации с Валиевой.

9 февраля портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. По информации СМИ, тест был сдан до начала Олимпиады — в декабре 2021-го. В пробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

Алексей Гусев
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