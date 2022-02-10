В парламенте Казахстана призвали к отставке дочери Назарбаева

Депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана от правящей партии «Нур Отан» Айдос Сарым призвал свою коллегу, дочь первого президента Нурсултана Назарбаева Даригу, подать в отставку. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает Orda.

Сарым сообщил, что после 5 января не видел Назарбаеву в стенах парламента. «Я считаю, что в связи со сложившейся ситуацией она должна подать в отставку», — заявил депутат.

По его словам, сложившуюся в Казахстане авторитарную систему напрямую связывают с именем Назарбаевой. В обществе есть большое недоверие и недовольство, на которое надо реагировать. «Во всем мире это политически достигается через отставку, это нормальная мировая практика», — отметил Сарым.

При этом депутат добавил, что Нурсултан Назарбаев в любом случае останется в истории. «Мы не можем отменить его роль, какой бы он ни был, что бы ни было. Нужно воздать должное тому, что сделано правильно. Если мы каждый раз будем перечеркивать предыдущее, то мы не построим нормальное государство», — считает парламентарий.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газомоторное топливо. Вскоре митинги переросли в беспорядки, а экономические требования сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Старшая дочь первого президента, депутат мажилиса Дарига Назарбаева пропала из публичного поля, с начала января она не появлялась на заседаниях парламента. Помощница заявила, что у нее был коронавирус.

Сам Назарбаев также долго не появлялся на публике, после чего выступил с обращением, в котором назвал себя пенсионером. Экс-президент был официально лишен нескольких постов.