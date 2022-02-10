Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В парламенте Казахстана призвали к отставке дочери Назарбаева

В правящей партии Казахстана призвали Даригу Назарбаеву подать в отставку

Фото: Павел Александров / ТАСС

Депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана от правящей партии «Нур Отан» Айдос Сарым призвал свою коллегу, дочь первого президента Нурсултана Назарбаева Даригу, подать в отставку. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает Orda.

Сарым сообщил, что после 5 января не видел Назарбаеву в стенах парламента. «Я считаю, что в связи со сложившейся ситуацией она должна подать в отставку», — заявил депутат.

По его словам, сложившуюся в Казахстане авторитарную систему напрямую связывают с именем Назарбаевой. В обществе есть большое недоверие и недовольство, на которое надо реагировать. «Во всем мире это политически достигается через отставку, это нормальная мировая практика», — отметил Сарым.

Материалы по теме:
«В местной элите идет борьба» Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
«В местной элите идет борьба»Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
20 января
«Забудьте про Назарбаева» Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
«Забудьте про Назарбаева»Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
13 января

При этом депутат добавил, что Нурсултан Назарбаев в любом случае останется в истории. «Мы не можем отменить его роль, какой бы он ни был, что бы ни было. Нужно воздать должное тому, что сделано правильно. Если мы каждый раз будем перечеркивать предыдущее, то мы не построим нормальное государство», — считает парламентарий.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газомоторное топливо. Вскоре митинги переросли в беспорядки, а экономические требования сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Старшая дочь первого президента, депутат мажилиса Дарига Назарбаева пропала из публичного поля, с начала января она не появлялась на заседаниях парламента. Помощница заявила, что у нее был коронавирус.

Сам Назарбаев также долго не появлялся на публике, после чего выступил с обращением, в котором назвал себя пенсионером. Экс-президент был официально лишен нескольких постов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Стало известно о снятии отстранения с Валиевой и сохранении Россией золота ОИ
Предсказано повышение стоимости туров по России из-за нового законопроекта
Ургант высмеял полицию из-за дела против Моргенштерна
Москвичей предупредили об аномально низком содержании кислорода в воздухе
ВВС США продемонстрировали сверхбыструю дозаправку от KC-46A
Российский чиновник одобрил «сталинские» методы расстрелов семей провинившихся
Глава МИД Великобритании заявила о будущем прогрессе в переговорах с Москвой
Армения заявила об отсутствии в повестке вопроса о Союзном государстве
Близкий к Офису президента Украины депутат попался на взятке
Лавров назвал свою встречу с главой МИД Великобритании беспрецедентной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.