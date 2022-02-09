Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Дочь Назарбаева не пришла на заседание мажилиса

Дарига Назарбаева не появилась на заседании нижней палаты парламента Казахстана

Фото: Mukhtar Kholdorbekov / Reuters

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижней палаты парламента республики) Дарига Назарбаева не пришла на заседание парламента. Об этом сообщили в пресс-службе мажилиса, передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Отмечается, что дочь экс-президента республики не появляется на заседаниях с начала января. В мажилисе заявили, что она по-прежнему находится в отпуске без сохранения заработной платы.

Ранее сообщалось, что с началом массовых протестов в Казахстане Дарига Назарбаева пропала из публичного поля. Предполагалось, что вместе с отцом и семьей она выехала за рубеж.

12 января ее помощница Жанна Ермекова рассказала, что Назарбаева находится дома в Алма-Ате и лечится от коронавируса. Спустя несколько дней стало известно, что депутат ушла в неоплачиваемый отпуск для прохождения реабилитации после болезни. 28 января Даригу Назарбаеву исключили из состава политического совета правящей партии «Нур Отан».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Стало известно о несогласованных с НАТО предложениях Макрона Путину
Посол России в Британии рассказал про состояние дела Скрипалей
В Госдуме отреагировали на информацию о допинге у российского фигуриста-чемпиона
Европа испугалась возможных санкций против России
Грызлов назвал ситуацию на Украине наихудшим сценарием
Собака спасла от смерти 81-летнего хозяина-инвалида
Назван порядок действий для возврата авиабилета в случае болезни
Кремль заявил о позитивных сигналах на переговорах Макрона и Зеленского
Грызлов призвал не беспокоиться из-за российско-белорусских учений
Стилисты раскрыли способы выглядеть дорого без затрат
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.