Дочь Назарбаева не пришла на заседание мажилиса

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижней палаты парламента республики) Дарига Назарбаева не пришла на заседание парламента. Об этом сообщили в пресс-службе мажилиса, передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Отмечается, что дочь экс-президента республики не появляется на заседаниях с начала января. В мажилисе заявили, что она по-прежнему находится в отпуске без сохранения заработной платы.

Ранее сообщалось, что с началом массовых протестов в Казахстане Дарига Назарбаева пропала из публичного поля. Предполагалось, что вместе с отцом и семьей она выехала за рубеж.

12 января ее помощница Жанна Ермекова рассказала, что Назарбаева находится дома в Алма-Ате и лечится от коронавируса. Спустя несколько дней стало известно, что депутат ушла в неоплачиваемый отпуск для прохождения реабилитации после болезни. 28 января Даригу Назарбаеву исключили из состава политического совета правящей партии «Нур Отан».