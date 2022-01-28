Дочь Назарбаева исключили из политсовета правящей партии Казахстана

Старшую дочь первого президента Казахстана Даригу Назарбаеву исключили из состава политсовета правящей партии «Нур Отан». Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

Отмечается, что ее имени нет в обновленном списке членов политсовета. Кроме того, в нем нет имени бывшего премьер-министра Аскара Мамина.

Ранее стало известно, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев занял пост главы правящей партии страны «Нур Отан». Это решение было принято на внеочередном собрании членов политической организации. Ранее эту должность занимал бывший президент Нурсултан Назарбаев.

С началом массовых протестов в Казахстане депутат Дарига Назарбаева пропала из публичного поля и перестала приходить на заседания парламента. Предполагалось, что она вместе с отцом и семьей выехала за границу.