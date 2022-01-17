Помощница дочери Назарбаева сообщила о ее уходе в отпуск до конца января

Старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Дарига Назарбаева до конца января ушла в отпуск, заявила ее помощница Жанна Ермекова. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает Telegram-канал ORDA.

Назарбаева ушла в неоплачиваемый отпуск, поскольку проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса, утверждает Ермекова.

12 января помощница сообщила, что Дарига Назарбаева находится дома в Алма-Ате и лечится от COVID-19.

Местонахождение Нурсултана Назарбаева и его дочерей неизвестно. Бывший президент последний раз появлялся на публике в конце декабря. Он не сделал ни одного заявления во время массовых протестов и беспорядков, которые охватили Казахстан в начале января.

Пресс-секретарь Назарбаева утверждает, что тот находится в Казахстане. В родном селе экс-президента рассказали журналистам, что он приезжал туда 2 января, после чего уехал на машине в Киргизию и оттуда вылетел в ОАЭ. Бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев допустил, что Назарбаев в коме или умер.

Британская газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Назарбаев и нынешний президент Касым-Жомарт Токаев ведутся ожесточенную борьбу за казахстанские активы.