Описан процесс депортации интеллигенции из России

В 1922 году из России депортировали несколько десятков философов, врачей, журналистов и ученых. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, кандидат философских наук Алексей Козырев описал процесс насильственного выдворения интеллигенции в интервью «Ленте.ру».

Он отметил, что среди высланных оказались люди, которые работали над сборником «Вехи». Его авторы обвиняли леворадикальную русскую интеллигенцию в отрыве от народа и веры. Также большевики высылали известных математиков, журналистов, социологов, профессоров естественных и технических наук.

По словам Козырева, списки на депортацию составляли на основе множества факторов. «Основанием для высылки могло быть что угодно: участие в оппозиционных партиях, какие-либо заявления не только в адрес советской власти, что всегда тщательно фиксировали чекисты, но и высказывания еще дореволюционного времени», — отметил он.

Изначально речь шла о высылке на три года, но перед отъездом высылаемым давали подписать документ, который уведомлял о расстреле в случае самовольного возвращения. Людям разрешали взять с собой две пары белья и минимум личных вещей.

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