Врач ознакомился с историей болезней Ленина

Врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, руководитель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов ознакомился с «Дневником врачей Ульянова» — медицинской документацией основателя СССР Владимира Ленина. Об этом Новоселов рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

Врач пояснил, что дневник описывает период жизни Ленина с 28 мая 1922-го по 21 января 1924 года. Вели его по очереди три невролога: Алексей Кожевников, Василий Крамер и Виктор Осипов. Так, 30 мая 1922 года в документе записано: «Пациент не может сказать ни одной фразы целиком, не хватает слов, постоянно зевает. Хотел идти умыться в уборную, не знает, как пользоваться зубной щеткой — сначала взял щетку щетиной в руки и с недоумением смотрел и не знал, как быть». В тот же день, судя по записям, к Ленину приезжал тогдашний генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин, и они вели «беседу о suicidium».

Новоселов также сообщил, что медики находились рядом с Лениным постоянно, в доме и по периметру дежурила охрана. «Я с любопытством узнал из дневника, что меньше чем за неделю до смерти Ильич был в лесу. Об этом есть соответствующая запись от 16 января 1924 года: "Пациент провел день в лесу на охоте"», — поделился доктор.

Последнюю запись в дневнике болезней Ленина, сделанную в день его смерти, 21 января 1924 года, Новоселов привел полностью. В ней говорится, что революционер спал днем несколько часов, в 17:30 его дыхание участилось и стало прерывистым, температура поднялась до 37 градусов Цельсия. В 18:00 у Ленина началась рвота, его состояние стало коматозным с тоническим напряжением мускулатуры.

«В 18:30 появилась слюна, окрашенная кровью, обнаружен прикус языка. Зрачки умеренно расширены, слабая реакция роговицы, явлений конте не наблюдалось. Постепенное ослабление сухожильных явлений, пульс 90, дыхание 36, правильное. <...> Затем внезапный прилив к голове до багровой окраски лица, внезапная остановка дыхания в 18-50. Голова откинулась назад, бледность покрыла лицо. <...> Такая гиперемия продолжалась 1 минуту и сменилась мертвенной бледностью. Статус летали в 18:50 установлен профессорами Ферстером, Осиповым и Елистратовым», — говорится в дневнике.

Дневник болезней Ленина состоит из 410 листов с описанием последних дней и смерти политика. Он засекречен до сих пор: в 1999 году племянница Ленина (дочь его родного брата Дмитрия Ульянова) обратилась в архив с просьбой продлить на 25 лет ограничение доступа к документам. Срок ограничений истечет 21 января 2024 года.