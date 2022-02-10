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Друг Валиевой рассказал о реакции фигуристки на ситуацию с допинг-тестом

Фигурист Квителашвили рассказал, что Камила Валиева переживает из-за допинг-пробы
Морис Квителашвили

Морис Квителашвили. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Грузинский фигурист Морис Квителашвили поделился мнением о ситуации вокруг допинг-пробы россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Как и россиянка, 26-летний грузин тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Квителашвили отметил, что поддерживает дружеские отношения с 15-летней фигуристкой. Он считает, что она не могла принять запрещенный препарат.

Также Квителашвили рассказал о реакции самой Валиевой на сложившуюся ситуацию. По словам спортсмена, фигуристка переживает. Сообщить подробности грузин отказался.

Ранее стало известно, что Валиева возобновила тренировки и готовится к возобновлению выступлений на Олимпиаде. Однако отмену временного отстранения может оспорить Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Валиева сдала подозрительную допинг-пробу. Данное обстоятельство послужило причиной переноса церемонии награждения победителей командного турнира фигуристов на Олимпиаде. Российские спортсмены стали обладателями золота в данной дисциплине.

Николай Костюков
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