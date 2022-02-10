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Лучший из российских фигуристов-одиночников на ОИ-2022 оценил свое выступление

Занявший восьмое место на ОИ-2022 российский фигурист заявил, что хотел покататься в кайф

Фото: Rob Schumacher / USA TODAY Sports / Reuters

Российский фигурист Евгений Семененко оценил свое выступление в мужском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, он справился и с короткой, и с произвольной программой. «Я настроился, прежде всего, на свои прокаты. Хотелось покататься в кайф, как на чемпионатах мира, в свое удовольствие. Рад, что все так сложилось», — заявил Семененко.

Спортсмен на олимпийском турнире занял восьмое место и стал лучшим из россиян. Его партнеры по команде Марк Кондратюк и Андрей Мозалев расположились на 15-й и 19-й позиции соответственно.

Победу в турнире одержал американский фигурист Натан Чен. Второе место занял японец Юма Кагияма. На третьем месте расположился его соотечественник Сема Уно.

Алексей Гусев
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