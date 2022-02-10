Американский фигурист Натан Чен завоевал золото на Олимпиаде в Пекине

Американский фигурист Натан Чен завоевал золотую медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22-летний американец набрал по сумме короткой и произвольной программ 332,60 балла, что стало личным рекордом для Чена. Это позволило ему обойти японских фигуристов: Юму Кагияму (310,05) и Сему Уно (293,00). Среди российских фигуристов лучший результат показал Евгений Семененко. Он набрал в сумме 274,13 балла и занял восьмое место.

Чен впервые в карьере завоевал олимпийское золото в одиночном катании. На счету американца бронзовая медаль на Играх в Пхенчхане, а также серебро на Олимпиаде в Пекине. Обе награды — за выступления в командных турнирах. Также Чен трижды становился победителем чемпионата мира.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.