На стоянке самолетов в Шереметьево произошел пожар

В международном аэропорту Шереметьево на стоянке самолетов произошел пожар. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Возгорание возникло из-за короткого замыкания при зарядке бортовых аккумуляторов. «На стоянке техники для обслуживания самолетов произошло короткое замыкание в передвижной станции электрозарядки», — заявил собеседник агентства.

В настоящее время пожар удалось ликвидировать. «Потушен. Без последствий», — добавил представитель аэропорта. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Самолеты также не получили повреждений, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее 5 февраля сообщалось, что в терминале «В» аэропорта Шереметьево якобы возможен взрыв. По данным неизвестного, отправившегося сообщение, также были заминированы четыре лайнера. Позже стало известно, что после проведенной проверки информация о «минировании» не подтвердилась.