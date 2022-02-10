Минск предупредил посла Украины об ответе на инцидент с заменой флага

Министерство иностранных дел Белоруссии предупредило посла Украины в республике Игоря Кизима о соразмерном ответе на инцидент с заменой государственного флага на бело-красно-белое полотно в Днепре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что посол был вызван в МИД Белоруссии 10 февраля. В ведомстве заявили, что выразили ему решительный протест из-за произошедшего в Днепре, где по решению мэра города государственный флаг страны был заменен на другую символику. В Минске это рассматривают как «циничное проявление недружественного отношения к суверенной нации» и «акт вандализма».

Ранее сообщалось, что Белоруссия направила Украине ноту протеста из-за инцидента с заменой флага. МИД республики потребовал вернуть его на место установки и провести разбирательство по факту «осквернения» символов иностранного государства.