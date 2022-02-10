Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Минск предупредил посла Украины об ответе на инцидент с заменой флага

МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу из-за замены флага на бело-красно-белый
Игорь Кизим

Игорь Кизим. Фото: Посольство Украины в Республике Беларусь

Министерство иностранных дел Белоруссии предупредило посла Украины в республике Игоря Кизима о соразмерном ответе на инцидент с заменой государственного флага на бело-красно-белое полотно в Днепре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что посол был вызван в МИД Белоруссии 10 февраля. В ведомстве заявили, что выразили ему решительный протест из-за произошедшего в Днепре, где по решению мэра города государственный флаг страны был заменен на другую символику. В Минске это рассматривают как «циничное проявление недружественного отношения к суверенной нации» и «акт вандализма».

Ранее сообщалось, что Белоруссия направила Украине ноту протеста из-за инцидента с заменой флага. МИД республики потребовал вернуть его на место установки и провести разбирательство по факту «осквернения» символов иностранного государства.

Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Трасс на встрече с Лавровым усомнилась в суверенитете России над Воронежем
В России разрешили третью фазу клинических испытаний «ЭпиВакКороны-Н»
Бывший тренер Валиевой высказалась о допинг-пробе фигуристки
Сенатор Клишас заразился коронавирусом
Сборная России опустилась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Минск предупредил посла Украины об ответе на инцидент с заменой флага
Миллиардер раскрыл россиянам новый способ заработка
Москвичам предложили научиться зарабатывать в TikTok
Анджелина Джоли выступила в поддержку жертв домашнего насилия
Жизнь смартфонов Samsung увеличили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.