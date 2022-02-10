Премьера Британии сочли заинтересованным в войне из-за недавнего скандала

Премьер-министр Великобритании заинтересован в напряженности между Россией и Украиной, поскольку война может помочь ему сохранить должность на фоне недавнего скандала с вечеринками. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

«Джонсон очень заинтересован в обострении ситуации, является главным драйвером войны, ему нужна война, не важно какая», — заявил собеседник издания, подчеркнув, что политик, в команде которого ранее произошли массовые отставки, рискует потерять занимаемый им пост из-за своего поведения во время локдауна.

Марков считает, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс могла приехать на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым с целью обострить ситуацию.

Политолог также высказал мнение, что западные страны могут пойти на символические уступки России в отношении нерасширения НАТО на восток, исходя из соображений, что чем сильнее будет затянут процесс переговоров, тем меньше вероятность кардинального изменения ситуации на Украине. «Запад может пойти на некоторые уступки символические, а РФ возьмет паузу. Они считают, что это очень выгодно, считают, что российскую группировку войск невозможно долго держать в полях [на границе с Украиной]. Они считают, что чем больше они затягивают, тем меньше вероятность, что Россия использует военную силу для кардинальной коррекции ситуации на Украине», — заключил эксперт.

Ранее Лавров подвел итоги встречи с Трасс, которая прошла в Москве 10 февраля, и отметил, что отношения Москвы и Лондона оставляют желать лучшего. По его словам, сейчас они находятся на самой низшей точке за многие годы. Лавров считает, что подобная ситуация сложилась не по вине российской стороны.