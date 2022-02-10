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Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийствах на границе

Польский солдат Чечко рассказал о массовых расстрелах мигрантов на границе с Белоруссией

Кадр: телеканал «Беларусь 1»

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко рассказал о массовых расстрелах нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе. Об этом он высказался на пресс-конференции, сообщает Telegram-канал белорусского центра «Системная правозащита».

Военный подчеркнул, что во время его службы ничего не предвещало того, что ему и его сослуживцам придется убивать людей. Чечко добавил, что в первом массовом расстреле он принял участие 9 июня.

«Пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей. После того, как мы расстреляли первую группу, нам приказали расстрелять и вторую», — заявил он, рассказывая о событиях того дня.

По его словам, под руководством сотрудников польской военной контрразведки солдаты системно убивали десятки мигрантов. «Ежедневно до 18 июня все происходило точно так же. Я расстреливал группы мигрантов до 20 человек. А нам потом покупали по 6-8 банок пива», — пояснил Чечко. Солдат отметил, что в течение 10 дней его пребывания на местах расстрелов могли быть убиты от 200 до 700 человек.

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Глава Центра «Системная правозащита» Дмитрий Беляков также сообщил, что польский военнослужащий согласился подтвердить свои слова, пройдя проверку на полиграфе, если это потребуется для возбуждения дела в Гаагском трибунале.

В январе стало известно, что Чечко уже обратился в Гаагский трибунал. Как рассказал сам солдат, его заявление было принято, а дело, вероятнее всего, будет рассмотрено.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии Вооруженных сил (ВС) Польши Эмиль Чечко перешел на белорусскую территорию 16 декабря, после чего попросил убежище. Он заявил, что его сослуживцы убили более 240 беженцев с Ближнего Востока, пытавшихся попасть в Европейский союз (ЕС). За несколько месяцев до побега солдата в Белоруссию польский суд приговорил его к лишению свободы на шесть месяцев за избиение собственной матери.

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Алевтина Запольская
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