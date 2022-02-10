Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийствах на границе

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко рассказал о массовых расстрелах нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе. Об этом он высказался на пресс-конференции, сообщает Telegram-канал белорусского центра «Системная правозащита».

Военный подчеркнул, что во время его службы ничего не предвещало того, что ему и его сослуживцам придется убивать людей. Чечко добавил, что в первом массовом расстреле он принял участие 9 июня.

«Пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей. После того, как мы расстреляли первую группу, нам приказали расстрелять и вторую», — заявил он, рассказывая о событиях того дня.

По его словам, под руководством сотрудников польской военной контрразведки солдаты системно убивали десятки мигрантов. «Ежедневно до 18 июня все происходило точно так же. Я расстреливал группы мигрантов до 20 человек. А нам потом покупали по 6-8 банок пива», — пояснил Чечко. Солдат отметил, что в течение 10 дней его пребывания на местах расстрелов могли быть убиты от 200 до 700 человек.

Глава Центра «Системная правозащита» Дмитрий Беляков также сообщил, что польский военнослужащий согласился подтвердить свои слова, пройдя проверку на полиграфе, если это потребуется для возбуждения дела в Гаагском трибунале.

В январе стало известно, что Чечко уже обратился в Гаагский трибунал. Как рассказал сам солдат, его заявление было принято, а дело, вероятнее всего, будет рассмотрено.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии Вооруженных сил (ВС) Польши Эмиль Чечко перешел на белорусскую территорию 16 декабря, после чего попросил убежище. Он заявил, что его сослуживцы убили более 240 беженцев с Ближнего Востока, пытавшихся попасть в Европейский союз (ЕС). За несколько месяцев до побега солдата в Белоруссию польский суд приговорил его к лишению свободы на шесть месяцев за избиение собственной матери.