Для россиян утвердили новые льготы

Правительство утвердило в России введение новых налоговых льгот — их получат производители и владельцы быстрых зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Нововведение касается электрозарядных станций, работающих от постоянного тока и мощностью от 150 киловатт с периодом зарядки до 30 минут. Они считаются объектами высокой энергетической эффективности. Список льгот включает инвестиционный налоговый кредит, повышающие коэффициенты к норме амортизации и освобождение от налога на имущество.

Введение льгот объяснили ростом парка электротранспорта в стране. По данным властей, к 2030 году в России планируют создать сеть из 29 тысяч быстрых электрозарядных станций. Они смогут заряжать аккумулятор до 80 процентов за 20-30 минут.

Ранее депутаты Сахалинской областной думы единогласно приняли законопроект, отменяющий транспортный налог на электромобили. К тому моменту в регионе насчитывалось около 300 электромобилей.