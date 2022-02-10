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Спорт

Роднина объяснила резкие высказывания в адрес Валиевой

Ирина Роднина заявила, что не считает свои высказывания о фигуристке Валиевой резкими

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила резкие высказывания о ситуации с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводятся в Telegram-канале «Абzац».

Роднина заявила, что не считает свои слова критикой. «Я сказала: если это так и был допинг, то это удар для нас. Мы на протяжении семи лет отмываемся без конца, и спортсмены, и Олимпийский комитет, и страна, и весь народ», — добавила она, отметив, что случившееся не является провокацией против России.

Ранее Роднина прокомментировала «Спорт-Экспрессу» новость о положительной допинг-пробе Валиевой. Тогда она заявила, что в случае подтверждения информации фигуристка станет нарушителем всех законов России. Позднее издание удалило заметку.

О том, что в пробе 15-летней россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин, сообщалось 9 февраля. Днем позднее стало известно, что Россию не лишат золотой медали в командных соревнованиях, а Валиеву допустят к выступлению в одиночном турнире. При этом Международный олимпийский комитет вместе с Международным союзом конькобежцев до сих пор не утвердил церемонию награждения командного турнира Олимпиады.

Анастасия Борисова
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