Украинский фигурист захотел изолироваться от политики на время Олимпийских игр

Украинский фигурист Иван Шмуратко заявил, что хочет изолироваться от политики на время Олимпийских игр в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.

Спортсмен в ходе пресс-конференции после выступления в произвольной программе отказался говорить на русском языке, предпочтя английский для общения с иностранной прессой. С российскими журналистами фигурист согласился пообщаться на украинском языке.

«Общение с прессой — часть моей работы, но я хочу обсуждать вопросы про спорт, а не про конфликты. Хочу изолироваться от всего этого», — подчеркнул фигурист.

Шмуратко заявил, что у него нет никаких отношений с российскими спортсменами. «Мы просто ходим на один каток, чтобы выступать и тренироваться», — пояснил он.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам с Украины запретили позировать на совместных с россиянами фото.

Однако украинские фигуристы Артем Даренский и Софья Голиченко, выступающие в парном катании, предпочли разговаривать на Олимпиаде в Пекине на русском языке вопреки запрету. Спортсмены отметили, что они сами принимают решение, на каком языке общаться на Олимпиаде.