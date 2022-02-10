Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Россия
1:0
Завершен
Швейцария
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа B
Чехия
1:2
Завершен
Дания
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа B
Норвич Сити
1:1
Завершен
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Манчестер Сити
2:0
Завершен
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Астон Вилла
3:3
Завершен
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ницца
4:1
Завершен
Марсель
Кубок Франции|1/4 финала
Спорт

Украинский фигурист захотел изолироваться от политики на время Олимпийских игр

Украинский фигурист Шмуратко заявил о желании изолироваться от политики на время ОИ-2022

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Украинский фигурист Иван Шмуратко заявил, что хочет изолироваться от политики на время Олимпийских игр в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.

Спортсмен в ходе пресс-конференции после выступления в произвольной программе отказался говорить на русском языке, предпочтя английский для общения с иностранной прессой. С российскими журналистами фигурист согласился пообщаться на украинском языке.

«Общение с прессой — часть моей работы, но я хочу обсуждать вопросы про спорт, а не про конфликты. Хочу изолироваться от всего этого», — подчеркнул фигурист.

Шмуратко заявил, что у него нет никаких отношений с российскими спортсменами. «Мы просто ходим на один каток, чтобы выступать и тренироваться», — пояснил он.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам с Украины запретили позировать на совместных с россиянами фото.

Однако украинские фигуристы Артем Даренский и Софья Голиченко, выступающие в парном катании, предпочли разговаривать на Олимпиаде в Пекине на русском языке вопреки запрету. Спортсмены отметили, что они сами принимают решение, на каком языке общаться на Олимпиаде.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Инфекционист спрогнозировал сроки выхода России на плато по коронавирусу
Дальнобойщики в США решили поддержать протесты в Канаде из-за вакцинации
В Австрии признали правоту Путина в мюнхенской речи
Украинский фигурист захотел изолироваться от политики на время Олимпийских игр
Черепахи оказались под угрозой исчезновения
Официант рассказал о раздражающей привычке клиентов и рассердил зрителей
На Украине возникли проблемы с турецкими Bayraktar
Российский посол призвал Францию присмотреться к истории с Deutsche Welle
Россия и Белоруссия объявили о старте совместных военных учений
Фигурист Мозалев отказался общаться с прессой после произвольной программы на ОИ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.